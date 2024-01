Após indiciamento, influencer fitness Renato Cariani se pronuncia

Renato Cariani - Foto: Reprodução

Renato Cariani

Publicado 31/01/2024 12:09 | Atualizado 31/01/2024 12:13

O influencer fitness Renato Cariani se manifestou nesta terça-feira (30/1) sobre a conclusão do inquérito policial que o envolve. A Polícia Federal de São Paulo o indiciou, juntamente com dois amigos, por supostamente usar empresa para desvio de produtos químicos e produção de drogas.



Em seus Stories no Instagram, o famoso se pronunciou sobre a situação: "não tira a minha alegria". Alegando que o indiciamento aconteceu no dia 18 de dezembro, o influencer afirmou que por algum motivo a imprensa resolveu relatar a informação novamente.



“Cabe à Justiça entender se ela tem ou não material suficiente para oferecer, para isso transformar-se em um processo e aí, então, começa um processo para avaliar quem são os culpados, os grandes responsáveis e quem não são. Mas esse indiciamento já tinha acontecido há muito tempo e a imprensa resolveu notificar novamente, não sei por quê”, disse o influencer.



Em seguida, ele deixou claro que não se deixaria levar pela situação, mantendo a felicidade com seu “prêmio”. Renato Cariani estaria se referindo ao prestígio dos fãs: “graças a vocês, eu tive a honra de conquistar”, encerrou o influenciador fitness.