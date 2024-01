Vanessa Lopes - Divulgação/Rede Globo

Vanessa LopesDivulgação/Rede Globo

Publicado 31/01/2024 11:40 | Atualizado 31/01/2024 11:44

Poucos sabem, mas antes de sua polêmica participação no BBB 24, Vanessa Lopes gravou outro reality show. O programa, intitulado Túnel do Amor, está programado para estrear em abril, trazendo a tiktoker em uma participação de 24 horas, conforme revelado pela coluna Sala de TV, do portal Terra.

Porém, essa deve ser a última preocupação da famosa no momento, já Vanessa Lopes enfrenta um momento delicado. Após sua saída conturbada do BBB 24, a influenciadora está em casa sob avaliação psiquiátrica diária, conforme informado por boletim. O documento revela que ela está sob cuidados médicos e acompanhada pelos pais 24 horas por dia.

Enquanto a influencer enfrenta o tratamento, a Globo aposta em Ana Clara Lima para comandar o Túnel do Amor. A emissora busca revitalizar o programa após uma edição morna do BBB. Além da tiktoker e ex-affair de Gabriel Medina, outro ex-BBB, Daniel Lenhardt, também faz parte do reality show.

Para quem não sabe, especialistas afirmaram que Vanessa Lope apresenta uma boa evolução no tratamento, mas precisa se afastar das atividades de trabalho. Diante da situação, os médicos pedem empatia do público e respeito à privacidade da paciente e de sua família.

Nas redes sociais, fãs e amigos famosos seguem enviando mensagens de apoio para influencer. “Logo logo você estará aqui nos mostrando seu lindo sorriso e boa energia. Melhoras ”, desejou uma fã. “Todo o meu amor e energia positiva pra você, Vanessa. Essa fase vai passar e você vai sair muito mais forte dela!”, afirmou Bianca Andrade.