Publicado 31/01/2024 09:18 | Atualizado 31/01/2024 09:35

O ator David Cardoso Jr. participou do Salada Cast e não poupou críticas ao comportamento dos responsáveis pelas produções da Globo nos anos 90. O famoso abriu o jogo sobre os bastidores durante sua passagem pela emissora, expondo os motivos que o levaram a ser excluído das novelas, ainda no auge.



"Depois de 11 anos batendo na porta da Globo direto, aguentando aquelas cantadas [consegui uma oportunidade]", revelou o ator para Pedro Bexiga e Santos, apresentadores do podcast. Mas o artista não durou muito na emissora: “Por isso que a Globo me cortou: não uso droga, não bebo, não fumo, não dou a bunda”, refletiu.



A conversa tomou um rumo impactante ao abordar quando o artista resolveu abordar o lado obscuro dos corredores da Globo nos anos 90.



Ao ser questionado sobre quem o assediava, o ator não hesitou em responder: "Quer que eu seja processado? Todo mundo, todos os diretores de núcleo da época me cantaram. Se você for pra cama comigo agora, você tá na próxima novela'. Era assim, explícito, na frente dos outros, às vezes até no microfone do estúdio", revelou David.



O ator deixou claro que teria sido retirado das novelas da Globo por se recusar a fazer o infame "teste do sofá". Com sinceridade, ele compartilhou: "Saí mesmo, me tiraram e falaram abertamente: 'Você não vai fazer novela aqui nunca mais'. Diretor amigo meu. E eu nunca mais fiz".