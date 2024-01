Igor Camargo se pronuncia sobre decisão judicial - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 18:37

Igor Camargo comentou sobre a notícia envolvendo a briga judicial com Graciele Lacerda. Nas redes sociais, o filho de Zezé Di Camargo se pronunciou sobre uma decisão da Justiça que o proíbe de falar do pai e da influenciadora na internet.

O herdeiro do sertanejo comentou em postagem no Instagram da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que noticiou a decisão da Justiça com exclusividade, e expressou sua revolta. De acordo com Igor, ele ainda não foi notificado sobre a decisão.

"A mídia já está sabendo de um processo que eu nem fui notificado ainda? E digo mais uma coisa, eu não vou aceitar censura jamais, posso ir preso se precisar, mas não vou ser censurado… Sempre que eu precisar me defender com a VERDADE, como sempre fiz, vou exercer o meu direito!!!", declarou Igor.

Igor Camargo se pronuncia sobre decisão judicial Reprodução/Instagram

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, o filho caçula do artista e a nora do cantor, Amabylle Eiroa, não podem mais falar sobre o casal nas redes sociais. Além disso, a Justiça ordenou que vídeos com comentários sobre o caso sejam apagados dos perfis de Igor e Amabylle.

"Assim, a fim de evitar a continuidade da discussão sobre os fatos em investigação nas redes sociais, estendo a decisão de fls. 229-231 para o marido da investigada, sr. Igor Godói Camargo, com a ressalva apenas de que o não cumprimento da medida imposta poderá implicar a responsabilização por crime de desobediência", diz trecho publicado no Diário Oficial de Justiça divulgado por Pasin.