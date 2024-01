Éder Militão curtiu Réveillon com Tainá Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 15:59 | Atualizado 30/01/2024 16:03

Após Tainá Costa curtir o Réveillon com Éder Militão, jogador do Real Madrid, parece que os pombinhos estão passando mais tempo juntos. A influencer publicou foto nas redes sociais e muitos internautas apontaram que o clique foi feitos na casa do atleta, em Madri.

De acordo com a página Segue a Cami, no Instagram, internautas apontaram que Tainá estava na casa do craque na Espanha após reconhecerem a decoração do local pelas fotos.

Ainda segundo informações da página, o romance entre os dois teria começado durante o Réveillon, em Alagoas, após Tainá descobrir que o ex-companheiro, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, foi visto em clima de romance com Karoline Lima, ex-mulher de Militão.

Vale lembrar que Tainá Costa e Léo Pereira anunciaram o fim do relacionamento em setembro de 2023. Já Karoline Lima e Militão se separaram em julho de 2022.