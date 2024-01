Antonio Rafaski e Janaina Ana da Silva - Foto: Reprodução

Publicado 30/01/2024 14:14 | Atualizado 30/01/2024 14:17

A modelo Janaina Ana da Silva usou suas redes sociais para expor uma denúncia de abuso sexual envolvendo o ex-BBB Antonio Rafaski. A acusação remonta a um encontro em São Paulo, em dezembro de 2022, quando o famoso teria abusado sexualmente da influencer. Agora, a influenciadora luta por uma medida protetiva contra o famoso.



Segundo a modelo, Antonio a levou para um quarto e tentou forçar relações sexuais com ela. O relato detalhado de Janaina descreve a resistência por parte dela e a agressividade do ex-BBB, deixando claro que foi um episódio traumático. A influencer também relatou que, após negar as investidas do ex-BBB, ele teria rasgado sua roupa e tentado forçar a relação de todas as formas.



Janaina também vem enfrentando dificuldades para obter uma medida protetiva contra Antonio, apesar de ter feito denúncias formais. Em seu desabafo nas redes sociais, ela compartilha a frustração diante da falta de resposta das autoridades e medo da impunidade de seu agressor. A modelo também ponderou a coragem necessária para denunciar e a importância de buscar apoio psicológico.



“Não denunciei antes pois precisava de tempo para entender o que havia acontecido com ajuda psicológica e coragem. Pois não é fácil denunciar alguém”, começou a modelo. “Preciso de uma medida protetiva. [...] Entrei pras estatísticas, nada aconteceu. Deram baixa na minha denúncia, não deram procedência. No Brasil quem tem dinheiro sempre leva vantagem nesses casos”, lamentou.



Vale destacar que Janaina não é a primeira mulher a denunciar o famoso por assédio ou abuso sexual. Antonio Rafaski, conhecido pelo "BBB 17", já foi inocentado de uma acusação semelhante em 2021.