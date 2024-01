Ana Hickmann e Alexandre Correa - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2024 13:02

Alexandre Correa, o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, está determinado a provar sua inocência diante das acusações da famosa. Além das ações judiciais em curso, o empresário impugnou o laudo pericial que investiga a lesão sofrida pela apresentadora, alegando algumas irregularidades.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o empresário contestou o laudo, afirmando que ele não está conforme o Manual de Perícias Técnicas para Magistrados do CNJ. Alexandre Correa afirma que o documento está incompleto, já que não acompanha evidências como fotografias, exames ou outros documentos que comprovem a alegada lesão.

Além disso, o laudo sequer especifica qual membro de Ana Hickmann foi lesionado, o que torna a declaração frágil e inconclusiva. A falta de exame clínico direto para comprovar a lesão corporal também enfraquece as acusações da apresentadora.

O advogado de Alexandre Correa, Enio Martins Murad, destaca que menos de 24 horas após o incidente, Ana Hickmann comemorou o aniversário de seu sobrinho. Na ocasião, a famosa teria dançado e segurado o sobrinho em seus braços. Assim, ele questiona a recuperação rápida da suposta lesão.

A análise do raio-x indica a ausência de lesões ósseas agudas, recomendando apenas o uso de uma tipoia para o braço supostamente machucado. O questionamento do laudo levanta dúvidas sobre a veracidade da lesão declarada pela apresentadora e traz novos elementos à disputa judicial do ex-casal. Se declarado nulo, o curso do processo pode ser alterado.