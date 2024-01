Fernanda Brum - reprodução internet

Publicado 30/01/2024 09:34 | Atualizado 30/01/2024 09:36

Durante uma pregação, a renomada cantora gospel Fernanda Brum compartilhou uma experiência chocante vivida em uma igreja. A famosa teria presenciado irmãos cantando a música 'Eguinha Pocotó' durante uma encenação teatral no culto. Ela também relatou sua decisão após presenciar a cena.



“Vou guardar a igreja, não vou dizer nomes, mas eu nunca mais voltei lá. Fui a uma igreja uma vez, estava cantando no púlpito, uma igreja muito grande, importante, e o filho do pastor estava como pastor de jovens na época, e ele foi fazer uma encenação”, começou a cantora.



Fernanda Brum destacou que o pastor de jovens colocou pessoas vestidas para a "gandaia, no púlpito, com roupas curtas, encenando bebedices”. Incomodada, a famosa tentou se conter: "Eu falei ‘que besteira, Fernanda, é só uma peça, ele tem que ilustrar, mostrar para as pessoas como é, então é só uma peça, deixa pra lá’.

"Até que ele abriu o rádio e colocou pra tocar Eguinha pocotó. No púlpito”, contou a artista. "Não satisfeito” o pastor de jovens também teria colocado o microfone no rádio e a igreja toda cantou junto. “Sabe o que eu fiz? Levantei, olhei a porta da igreja. [...] Peguei minha Bíblia, a toalhinha que eles tinham me dado, peguei o rumo do meio da igreja de onde eu estava e nunca mais voltei lá", revelou.

"A Bíblia diz que não é para a gente concordar com eles. Se eu fico, eu concordo. Ou então eu pego o microfone e discordo. Se eu tenho oportunidade de discordar, eu discordo”, afirmou Fernanda Brum, finalizando o relato sobre a igreja que a deixou indignada.