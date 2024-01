Viúva de Chorão fala sobre briga judicial com filho do cantor - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 22:06

Graziela Gonçalves, a viúva de Alexandre Magno Abrão, mais conhecido pelo Brasil como Chorão, falou pela primeira vez sobre as disputas judiciais com o filho do cantor, Alexandre Lima Abrão. Ela foi casada com o vocalista da banda Charlie Brown Jr. por mais de 20 anos e disse em entrevista ao G1 que espera ter seus direitos como herdeira respeitados.

"[Espero] que a outra parte passe a respeitar os meus direitos e, uma vez isso ocorrendo, teremos paz para, quem sabe, no futuro, consigamos ter uma relação cordial, porque além do elo emocional, muitos coisas que envolvem a imagem e produtos do Chorão e do Charlie Brown Jr. dependem dessa harmonia", afirmou ela.

De acordo com o G1, Graziela e o filho de Chorão se enfrentam na justiça em dois processos diferentes. A viúva possui 45% dos direitos de imagens e produtos, incluindo marcas, referentes ao cantor e à banda. Já Alexandre tem 55% desses direitos.

A musa inspiradora de grandes hits de Chorão conta que as faixas escritas pelo músico são um incentivo para continuar na luta por seus próprios direitos. "Depois de passar quase 20 anos ao lado do Alexandre, dentre os quais 10 como esposa, saber que existe uma parte linda da obra do Alexandre dedicada à mim me faz ter muito mais força pra lutar pelos meus direitos", garantiu.

"A disputa judicial, essa sim, causa muitos aborrecimentos e desgastes que poderiam ser evitados se a outra parte respeitasse as decisões judiciais que corroboraram meus direitos em relação ao espólio do Alexandre após sua morte", completou.

Alexandre Magno Abrão, mais conhecido Chorão, foi vocalista da banda Charlie Brown Jr. O músico foi encontrado morto em um apartamento na Zona Oeste de São Paulo, no dia 6 de março de 2013, aos 42 anos.