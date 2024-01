Thaila Ayala na cachoeira - Leo Faria/Divulgação

Publicado 30/01/2024 17:56 | Atualizado 30/01/2024 17:57

Thaila Ayala revelou que sofreu um acidente doméstico na cachoeira que tem em sua casa. No programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, a atriz deu detalhes do incidente.

A mãe de Tereza e Francisco revelou que se mudou para a casa com a cachoeira quando começou seu relacionamento com Renato Góes, porque o ator não queria viver em seu antigo imóvel.

“Ele não queria morar na casa que eu já tinha porque já tinham histórias, tinha passado. Na hora que eu vi (a outra casa) eu falei, cara, é aqui que eu vou, não importa... A casa era uma cafonice, eu não gostava de nada na casa, mas independente do que eu veja, nada para mim vai ser mais valioso do que eu ter isso”, revelou Thaila.

A atriz conta que o lugar é transformador, mas já causou acidentes. “É o que me mantém sã, salva, viva... Eu entro ali e saio outra pessoa. Energeticamente falando, assim... É uma energia”, afirmou.

“Eu, inclusive, quebrei o meu cóccix porque eu caí na casa. Lá fica tão molhada, às vezes, que vira, tipo, aquela brincadeira de criança de escorregar. E nessa eu quebrei o cóccix e o sacro por causa da minha querida cachoeira, mas tudo bem. A gente conserta o cóccix e segue feliz, ali, olhando para ela”, finalizou.