Ludmilla compra igreja para pastoraReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 15:08 | Atualizado 30/01/2024 15:13

Ludmilla, a renomada cantora de funk, emocionou seus fãs ao compartilhar a compra de uma igreja completa para a pastora Adriana Pereira. A artista destacou a felicidade com a conquista e revelou detalhes da surpresa nas redes sociais. Além de entregar o imóvel, ela também o equipou com som de alta tecnologia para o louvor.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a cantora entregando a igreja para pastora Adriana Pereira, que aparenta estar incrédula. Em seguida, a religiosa não segura a emoção e começa a chorar pelo presente inesperado.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a famosa e se divertiram com a reação da pastora. "Ludmilla, eu te amo! Louvado seja Deus,pela sua vida!", profetizou um fã. "A pastora ficou sem entender nada!", apontou outro. "Ludmilla sabe que foi escolhida por Deus para impactar essa geração. Pastora Adriana Pereira é benção pura na vida de todos. Vou aos cultos dela e saio com a sensação de querer sempre voltar", destacou mais uma.



A dançarina Bruna Gonçalves, esposa da cantora, compartilhou o feito nas redes sociais. “Ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar. E esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus, ao ponto de gerar surpresas como essa”, começou.



“Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela COMPROU a igreja por completo! Vocês tem noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. [...] Cada dia mais me orgulho de você”, declarou Bruna.



Em seu perfil no Instagram, Ludmilla compartilhou com os seguidores sua felicidade por realizar o sonho de comprar uma igreja. Ela deixou claro que Adriana Pereira será responsável pelo local no Recreio dos Bandeirantes, bastando seguir a pastora para conferir mais detalhes.