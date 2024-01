Renato Cariani é influenciador fitness - Reprodução / YouTube

Publicado 30/01/2024 13:24

Após uma investigação de dez meses, a Polícia Federal concluiu o inquérito contra o influenciador fitness Renato Cariani. O famoso é acusado de desviar produtos químicos para a produção de drogas destinadas ao narcotráfico. Além dele, dois outros envolvidos também foram indiciados.



O relatório final resultou no indiciamento do influenciador e seus amigos, Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth. O trio deverá responder pelos crimes de tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



Apesar do indiciamento, a investigação não solicitou a prisão dos três acusados, que continuam respondendo em liberdade. O Ministério Público Federal receberá o relatório da Polícia Federal, decidindo se formaliza ou não as denúncias.



Para quem não sabe, Cariani, Mota e Dorth são acusados de usar uma empresa para falsificar notas fiscais de venda de produtos químicos, desviando-os para a produção de cocaína e crack entre 2014 e 2021. A investigação aponta para o abastecimento de uma rede internacional de tráfico, associada ao PCC, revelando cerca de 12 toneladas de insumos desviados.



A defesa de Cariani alega que o indiciamento ocorreu de forma precipitada, antes que ele prestasse esclarecimentos, já a de Roseli Dorth contesta as conclusões da PF. A posição de Fabio Spinola Mota não foi divulgada até o momento.