Vanessa LopesFoto: Reprodução

Publicado 30/01/2024 10:01 | Atualizado 30/01/2024 10:08

A influenciadora Vanessa Lopes vem preocupando os fãs com seu sumiço desde que desistiu do "BBB 24", devido a desafios emocionais enfrentados na edição. Porém, a tiktoker acabou de ser flagrada em rara aparição pública. Elaa foi vista almoçando em um restaurante de Ilhabela, São Paulo, na companhia dos pais, Alisson Ramalho e Liziane Lopes.



Nas imagens, Vanessa aparece sorridente, interagindo com fãs e aproveitando a companhia dos pais. O vídeo acalmou os fãs da tiktoker, que criaram expectativas sobre um possível avanço no estado emocional da famosa após o turbilhão vivido no confinamento.



Nas redes sociais, o público surgiu aliviado ao ver Vanessa Lopes aparentemente feliz e em paz. Comentários de apoio inundaram a publicação que divulgou o flagra, destacando o desejo de recuperação da ex-BBB. Internautas chegaram a ressaltar a importância da tiktoker seguir em frente após o ‘surto’ no reality show.



"Tadinha, espero que esteja bem", desejou uma fã. "O BBB não deveria ser o fim da vida. Vanessa deveria seguir em frente com a vida", apontou um internauta. "Pelo visto o garçom estava falando algo positivo para ela. Que bom que ela aparenta já estar bem", disse mais uma.



Para quem não sabe, o médico responsável pelo tratamento psiquiátrico de Vanessa, Antônio Geraldo, emitiu um boletim médico recente. Ele informou sobre a boa evolução até o momento, destacando a necessidade de afastamento das redes sociais. O boletim ressaltou a importância do apoio público, da privacidade e da empatia com Vanessa e seus familiares.