Kanye West está casado com Bianca Censori - Reprodução/Instagram

Kanye West está casado com Bianca CensoriReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 20:37 | Atualizado 29/01/2024 20:47

O rapper Kanye West teria proibido a esposa, a arquiteta Bianca Censori, de usar as redes sociais. A medida seria uma tentativa de preservar a própria segurança da australiana, já que o relacionamento do casal tem sido alvo de críticas na internet.

De acordo com informações do jornal Daily Mail, o ex-marido de Kim Kardashian estaria agindo para impedir que a companheira tenha acesso aos aplicativos de mídia social para evitar que ela leia comentários negativos. Fontes próximas ao casal afirmaram ao veículo britânico que o intuito do rapper é na verdade “isolá-la” da realidade.

“Bianca sempre teve redes sociais e foi ativa nelas - até se casar com Kanye”, revelou uma fonte. “Ele não quer que ela as use porque acha que vai machucá-la se ela tiver que ler as coisas desagradáveis que as pessoas dizem”, disse outra. A segunda fonte ainda declarou que Kanye “a convenceu de que, já que ela é uma estrela agora, deve permanecer sendo um mistério”, o que foi considerado “assustador” para pessoas que convivem com a arquiteta.

O relacionamento de Kanye e Bianca vem sendo alvo de críticas e debates nas redes sociais, já que o rapper seria o responsável por escolher os looks ousados de Bianca, que incluem peças micros e transparência. Recentemente, o casal dividiu opiniões após serem flagrados em uma loja enquanto a arquiteta estava sem sapatos.

“Ela está vestindo o que ele quer, indo onde quer e fazendo o que quer, porque ela realmente não tem outra escolha. Ela passou de designer dele a esposa, o que infelizmente não é um cargo remunerado. Ela está presa”, alegou mais uma fonte ao jornal.