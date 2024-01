Grazi Massafera e Humberto Carrão estariam vivendo romance, diz jornal - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 16:32

Os atores Grazi Massafera e Humberto Carrão estariam vivendo um romance discreto. De acordo com informações do jornal Extra, os artistas teriam se aproximado no fim de 2023 após trocarem flertes pelas redes sociais.

Ainda segundo a publicação, eles passaram a se encontrar e decidiram manter o envolvimento no sigilo. No entanto, o affair vazou após Grazi comentar com amigos sobre o romance.

Por conta da agenda lotada de artistas, eles teriam decidido viver um relacionamento "sem compromisso". Vale lembrar que atualmente Grazi está gravando a novela "Dona Beja", da HBO Max, enquanto Humberto estrela "Renascer", nova trama da TV Globo.

Após a notícia do affair repercutir, Massafera declarou nas redes sociais: "Se organizar direitinho, dá pra cada um cuidar da sua vida e ainda sobra tempo para hidratar o cabelo".

