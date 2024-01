Rafael Cardoso - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2024 13:22

Conhecido por sua presença marcante em diversas novelas, o ator Rafael Cardoso surpreendeu ao anunciar sua saída do elenco fixo da Globo após 15 anos. A emissora optou por não renovar o contrato de longo prazo do ator, permitindo agora que ele participe de novos projetos apenas por acordo por obra.



Segundo informações da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o contrato de Rafael Cardoso estava previsto para se estender até abril. Entretanto, a decisão da emissora foi antecipar o término do acordo de longo prazo, abrindo caminho para uma nova fase na carreira do artista.



Com a saída da Globo, Rafael Cardoso já fechou seu primeiro trabalho fora da emissora da família Marinho. O galã dedicará seu talento ao cinema, sendo escolhido como protagonista do filme "Festival de Barretos". A trama promete explorar um amor proibido, assinado por Claudio Torres Gonzaga e Marcio Trigo.



A trajetória de Rafael Cardoso na televisão foi marcada por personagens inesquecíveis, incluindo mocinhos e vilões de peso. Agora o público aguarda para ver como o galã vai se sair nas telonas. “Beleza Pura”, “Ti ti ti”, “A Vida da Gente”, “Lado a Lado” e “Joia Rara” foram algumas das grandes obras da emissora que o artista fez parte.



Nos comentários de uma publicação que divulgou a saída do ator da emissora, internautas reagiram à mudança: “Todo mundo tá falando que a globo tá falindo depois que começou a flertar com a extrema esquerda. Não sei se é verdade”, supôs um usuário. “Não fazia nada , passou a fazer tudo , e agora volta a não fazer nada novamente”, opinou outro. “Do jeito que ele emenda trabalhos vai ser quase fixo”, apontou mais um.