Neymar - Reprodução / Instagram

NeymarReprodução / Instagram

Publicado 29/01/2024 11:41 | Atualizado 29/01/2024 12:17

Em um possível novo capítulo de sua vida pessoal, Neymar Jr. pode descobrir que tem não dois, mas quatro filhos. Gabriella Gaspar, uma mulher que vive na Hungria, afirma ter engravidado do jogador em 2013 e busca confirmar a paternidade por meio de um exame de DNA. Além disso, ela pede pensão de 30 mil euros. A informação vem do programa Domingo Espetacular, da Record.

Gabriella solicitou à justiça a investigação da paternidade de sua filha, supostamente fruto de um affair com o camisa 10 da seleção brasileira. Além de pedir uma pensão alimentícia substancial, quase R$ 160 mil por mês, ela solicita o valor retroativo, ou seja, mais de 20 milhões de reais. Seu advogado, Angelo Carbone, confirmou as alegações envolvendo Neymar.

A mãe da criança revelou que tentou entrar em contato com o atleta para discutir a questão da paternidade, mas nunca obteve qualquer resposta do jogador ou de outros membros da sua família. Além disso, ela destacou que sua filha, Yasmin Zoé, compartilha uma personalidade semelhante à do atleta e sonha em seguir carreira no futebol.

O pedido de Gabriella aumenta a lista de supostos herdeiros de Neymar, gerando mais especulações sobre a vida pessoal agitada do ex de Bruna Biancardi. A busca por um exame de paternidade e a solicitação de uma pensão milionária vieram a tona apenas semanas depois de mais um escândalo sobre o craque.

Para quem não lembra, a notícia de uma possível paternidade de Neymar ganhou destaque na primeira semana de janeiro. Na ocasião, o jornalista Leo Dias divulgou que o jogador será pai pela terceira vez. A modelo e influenciadora brasileira Kimberlly estaria grávida de quatro meses do jogador e o craque já concordou em fazer o teste de DNA quando a criança nascer.