Pastor curte show de Anitta ao lado de Mileide Mihaile e mais famosos e é detonado na web Foto: Reprodução

Publicado 28/01/2024 18:12 | Atualizado 28/01/2024 18:33

O pastor Victor Azevedo, líder da igreja Por Amor, em São Caetano do Sul, São Paulo, aproveitou com sua esposa Luiza Azevedo o aniversário da cidade, que aconteceu nesta quinta-feira (25), para curtir o show da cantora Anitta.



O evento pré-carnaval “Ensaios da Anitta” reuniu milhares de pessoas, entre eles diversos famosos, para celebrar a data. Nas imagens feitas pela influenciadora Tata Estaniecki esposa do youtuber Julio Cocielo, Victor aparece na área vip dançando ao som de “Não precisa mudar”, quando percebe que está sendo filmado, o religioso até tenta se esconder, mas já é tarde demais. Quem também aparece na filmagem é Mileide Mihaile, a ex-A Fazenda e musa da Escola de Samba Grande Rio.

fotogaleria

Segundo o site O Fuxico Gospel, o líder religioso é conhecido não apenas por sua posição pastoral, mas também como escritor, Victor Azevedo já esteve envolvido em diversas polêmicas recentes, seja por suas pregações ou por defender práticas consideradas incomuns no contexto cristão contemporâneo.

A presença do pastor Victor Azevedo no show da hitmaker gerou críticas nas redes sociais. "O pastor pode, quem não pode são as ovelhas que sustentam as farras dele", disse um internauta. "O Priscilo Alcântara", disparou o segundo, comparando o pastor à cantora Priscila Alcântara. "Ele foi evangelizar gente", ironizou o terceiro seguidor.