Suzane von Richthofen da a luz o primeiro filho e detalhe curioso chama atenção Foto: Reprodução

Publicado 27/01/2024 23:23 | Atualizado 28/01/2024 00:32

Suzane von Richthofen, de 40 anos, conhecida por ser condenada pela morte dos próprios pais, deu à luz ao primeiro filho na madrugada desta sexta-feira (26), em Atibaia, interior de São Paulo, no hospital em que seu atual marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, trabalha.



Segundo informações do jornalista Ullisses Campbell, autor da biografia 'Suzane: Manipuladora e Assassina', o bebe se chama Felipe Muniz e não ganhará o sobrenome de Suzane, que cumpre em regime aberto a sentença de 39 anos de prisão, pois a família paterna não quer ver o bebe sendo associado ao crime cometido pela mãe.

Para evitar o assédio da imprensa, ainda segundo o jornalista, Suzane entrou pelos fundos da maternidade ainda na madrugada. Do ambulatório, foi direto para a enfermaria, sendo levada ao local do parto. Os funcionários, entretanto, foram orientados a não fotografá-la e a só falarem com Suzane assuntos relacionados ao nascimento de seu filho. Quem descumprisse as ordens, seria mandado embora.

Detalhe Curioso



Uma grande coincidência no nascimento da criança chamou a atenção, é que o dia 26 de janeiro também é a data de nascimento de Daniel Cravinhos, que completou 43 anos, ex de Suzane e também condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen.