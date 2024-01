Solange Almeida oferece apoio a cantor após desastre em gravação de DVD - Foto: Reprodução

27/01/2024

A cantora Solange Almeida protagonizou um gesto surpreendente ao apoiar o jovem cantor sertanejo Robson Carvalho. Isso porque um desastre inesperado interrompeu sua tentativa de gravar um novo DVD, um temporal que atingiu a região no dia do show.



Em uma conversa com o portal LeoDias, Solange Almeida compartilhou como conheceu o cantor e o quanto foi tocada pelo seu relato dele nas redes sociais. “Eu conheci o Robson através de uma postagem no Instagram depois que a gravação do DVD dele em Goiânia não deu certo”, começou ela.



“Tava tudo pronto para começar o DVD e caiu uma chuva muito forte e os planos foram bem frustrados”, contou a famosa. Porém, a cantora notou que Robson, mesmo diante do prejuízo, confiou em Deus. “Mesmo com tudo indo errado, ele agradeceu a Deus e colocou nas mãos Dele. Aquilo me tocou bastante, normalmente a gente questiona Deus, né?”.



Solange então decidiu surpreender Robson, oferecendo todo o seu apoio. “Pensei em fazer alguma coisa para levantar o astral dele, para fazer com que ele não desistisse. E aí Monilton procurou, eu liguei, ligamos e eu me ofereci para ajudá-lo”, completou a artista.



Além de oferecer seu estúdio em Fortaleza para as gravações de Robson, a cantora participou delas: “Acertamos uma data e eu cheguei na hora da gravação. Ele sabia, a banda dele sabia, mas o público não sabia. E aí eu entrei de surpresa na hora da música”, concluiu a cantora. Solange também levou o jovem para o palco do programa “Encontro com Patrícia Poeta”.