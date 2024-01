Duda Reis revela futura gravidez e o que será do seu vestido de noiva - Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Publicado 27/01/2024

A influencer Duda Reis encantou os seguidores com registros do seu casamento com o cabelereiro Du Nunes. Agora, a influenciadora criou expectativas nos fãs ao revelar que pretende engravidar ainda em 2024.

"Vem baby dos Du's", revelou a influencer de 22 anos em seu perfil no Instagram. Após trocar alianças em novembro de 2023, Duda Reis anunciou em grande estilo que não pretende esperar muito para aumentar a família.

Em meio aos detalhes do casamento, ela também abriu o coração sobre seu vestido de noiva, que surpreendeu a todos por sua ousadia. Para quem não conferiu ainda, saiba que a famosa usou um modelo encantador, curto e tomara que caia, com pedraria delicada.

O vestido se tornou tão especial para Duda Reis que a produtora de conteúdo planeja eternizar a peça em uma moldura especial, transformando-a em uma verdadeira joia. "Ele é a coisa mais linda do mundo, né?! Vou colocar numa moldura, uma joia!”, começou ela.

“Sem contar que está bordada a constelação do dia que fui pedida em casamento no vestido todo. Nunca vi nada tão especial e lindo... não poderia ser mais minha cara!", revelou a famosa, encantando os seguidores.