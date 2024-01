Gabriel Medina revela presente de Luiza Brunet - Reprodução/Instagram

Gabriel Medina revela presente de Luiza BrunetReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 21:11

O surfista Gabriel Medina abriu as portas de suas duas casas na praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo, para receber o grande amigo Pedro Scooby. O também surfista é apresentador do programa "Podpah Visita", no canal “Podpah”, e registrou detalhes das decorações e itens luxuosos dos imóveis do atleta.

Durante o programa, Medina revelou que uma de suas mansões guarda um presente valioso dado por sua ex-sogra, Luiza Brunet, e que guarda com muito carinho até hoje: um livro assinado por Ayrton Senna.

Gabriel revelou na entrevista que ganhou a obra, que conta com uma dedicatória para a modelo, quando ainda estava casado com Yasmin Brunet. "Ela viu que eu era muito fã e acabou me dando. Foi muito foda", explicou o surfista.

Além do livro, Gabriel também mantém em sua coleção um capacete enviado pela família de Senna. O surfista recebeu o presente quando conquistou seu primeiro título mundial, em 2014. "Senna é a minha maior referência e inspiração [no esporte]", comentou.