MC Mirella e Dynho Alves no mesversário de Serena - Reprodução/instagram

MC Mirella e Dynho Alves no mesversário de SerenaReprodução/instagram

Publicado 26/01/2024 19:42 | Atualizado 26/01/2024 19:48

MC Mirella encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos nas redes sociais nesta sexta-feira (26) do primeiro mesversário da filha, Serena. No Instagram, a cantora revelou o tema escolhido para a comemoração: a Moranguinho.

Nos registros, a artista surgiu usando um vestido vermelho, combinando com o look da filha. Mirella posou para a câmera em clima de romance com Dynho Alves e com a herdeira no colo.



"Primeiro mesversário da princesa! Moranguinho! Que Deus abençoe sempre sua vida pequena Serena, estamos ansiosos para acompanhar cada salto do seu desenvolvimento", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, os seguidores ficaram impressionados com a semelhança de Serena com o pai. "Ela só pariu porque é a cara do pai", brincou uma fã. "Eu ainda não me conformo, como a Serena parece o Dynho", apontou outra. "Gente ela é a cara do Dynho", afirmou uma terceira.