Publicado 26/01/2024 18:56 | Atualizado 26/01/2024 18:58

Pedro Sampaio chegou ao topo do Spotify Brasil nesta sexta-feira (26) com a canção "POC POC", hit que aborda sua bissexualidade. Ao celebrar o feito, o artista falou sobre como ouviu que prejudicaria sua carreira se falasse publicamente sobre a própria sexualidade.

No clipe de POC POC, o cantor aparece ao redor de homens e mulheres, incluindo a atriz Deborah Secco. "Muitas vezes ouvi que se eu falasse sobre minha sexualidade afetaria negativamente minha carreira, as músicas não teriam o mesmo tamanho", escreveu Pedro no X, antigo Twitter.



"Ano passado contei sobre minha bissexualidade e hoje 'POC POC' pegou Top #1 Brasil. Fiz essa música com a intenção de pontuar a bissexualidade, tanto na letra, quanto no clipe, tudo do meu jeito, sendo popular, comercial para a massa. Deu certo, somos Top #1 com uma música bissexual!", comemorou.

Vale lembrar que Pedro Sampaio se declarou bissexual durante seu show no festival Lollapalooza 2023. Pouco depois, ele confirmou o namoro com o modelo e atleta de vôlei Henrique Meinke.