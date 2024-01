Carla Diaz e Felipe Becari - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2024 16:56 | Atualizado 26/01/2024 17:04

De acordo com a página Circo da Mídia, no Instagram, a união do casal teria chegado ao fim e o deputado federal colocou o imóvel em que estavam vivendo juntos à venda. O local está avaliado em R$ 3 milhões.

Ainda segundo a postagem, a relação de Diaz e Becari estaria "azedando" novamente e pessoas próximas aos dois disseram que com a crise, o noivado teria acabado. Confira:



Em novembro de 2023, essa coluna noticiou que Carla Diaz e Felipe Becari reataram o noivado. Os dois, que anunciaram o fim do relacionamento em julho deste ano, teriam voltaram um mês após decidirem colocar um ponto final no romance.

Além disso, amigos da coluna Daniel Nascimento confidenciaram com exclusividade um acordo do casal: não expor a relação nas rede sociais. O pedido, inclusive, teria partido de Carla.