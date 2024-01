Virgínia Fonseca é processada por empresa de cosméticos - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 12:54 | Atualizado 26/01/2024 12:55

O SBT apostou em nomes populares da internet, como Virgínia Fonseca e Lucas Guimarães para atrair visibilidade na emissora em 2024. Porém, os pilotos entregues não agradaram a direção da emissora, adiando mais uma vez o projeto.O programa 'Sabadou com Virginia ', planejado para competir com o Altas Horas de Serginho Groismann, já enfrenta uma série de adiamentos. Previsto inicialmente para fevereiro, depois março, agora a estreia está programada para abril.Ainda assim, existe a possibilidade de um novo adiamento devido à gravidez de Virginia, cujo parto está previsto para outubro. Já o programa de Lucas passará por uma reformulação para ganhar uma pegada mais 'povão' e também segue em espera.Nos comentários de uma publicação que divulgou a notícia, internautas não pouparam críticas ao SBT e à influenciadora Virginia Fonseca. "Queria ter a autoestima do SBT em contratar a Virginia pra bater audiência com o Serginho", disse uma usuária com ironia."Virgínia mal foi contratada e já vai meter uma licença maternidade, lenda visionária", comentou outra seguidora brincou com a situação. Um comentário irônico ressaltou a suposta diferença de habilidades entre Serginho Groismann e Virgínia Fonseca: "Serginho: jornalista e apresentador. Vir: ginia".