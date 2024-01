Karol Conká - EDUARDO MARTINS

Karol ConkáEDUARDO MARTINS

Publicado 26/01/2024 11:25 | Atualizado 26/01/2024 12:30

A mais recente entrevista de Karol Conka está agitando as redes sociais, com internautas expressando o desejo de ver a antiga versão da cantora de volta. A personalidade marcante da artista sempre foi alvo de comentários, principalmente durante o BBB 21.



"A sua língua ainda continua um chicote?", perguntou um entrevistador. Karol Conka não hesitou em responder, provocando com seu senso de humor irônico: "Não, porque o Brasil cortou. O sistema cortou”, afirmou a famosa, prontamente.



“Agora vocês querem ir de volta?", questionou ela, com suposto sarcasmo. A cantora então fez o gesto da língua 'chicote' e fingiu que foi sem querer: “Opa!”. O homem por trás das câmeras reagiu à resposta, elogiando a artista.



"Maravilhosa! Falou tudo e um pouco mais", disse o apresentador. Karol Conka não perdeu a oportunidade de brincar com a situação: "Agora eu sou uma nova mulher. Então assistam outras edições, lá tem coisa melhor”, aconselhou ela.



Por fim, ainda em tom de brincadeira, ela pediu que o público siga em frente: “Me deixem em paz. Me esqueçam. Meu bem, três anos já, vai viver", declarou a ex-BBB. A entrevista viralizou e os fãs, nostálgicos, expressaram o desejo de ver a antiga versão da cantora em cena.