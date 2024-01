Filho de Taís Araújo afronta Paparazzi e web reage: ?Não aguento? - Foto: Reprodução

Filho de Taís Araújo afronta Paparazzi e web reage: ?Não aguento? Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 10:08 | Atualizado 26/01/2024 10:10

A atriz Taís Araujo foi vista em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro, entrando no cinema ao lado do filho João Vicente, de 12 anos. E o que devia ser um passeio tranquilo em família rendeu memes nas redes sociais com a reação do pequeno.



Na fila do cinema, João Vicente recebeu demonstrações de carinho da mãe famosa. Taís Araujo abraçou e beijou a bochecha do filho adolescente, mostrando a cumplicidade entre os dois. Mas o adolescente não gostou de dividir a atenção da atriz.



Quando um paparazzi local fotografou mãe e filho, João Vicente não reagiu tão bem. O garoto aparentou estar bravo com a suposta invasão e demonstrou sua frustração. Ele colocou a mão na cintura e fez ‘cara feia’ para o fotógrafo.



Porém, o que devia ser incômodo para o pequeno deixou os seguidores da Taís Araujo babando por tanta fofura. “A ironia e deboche do João Vicente, é contagiante”, compartilhou uma página. “Cara da mãe, e personalidade de Foguinho”, reparou uma internauta. “E a mãe com cara de ‘pára com isso, menino!’", brincou outra.



Apesar de encantar a web com seu jeitinho, João Vicente também preocupou alguns internautas. “Taís já falou que o filho não gosta da exposição e se incomoda, por isso eles continuam a não postar foto dele e expor nas redes. Acho que todo mundo poderia respeitar”, apontou uma usuária. Mas a atriz apenas entrou na brincadeira: “Eu não aguento esse menino, gente…”, comentou ela.