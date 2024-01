Zagallo com a família - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 21:21

Três dos quatro filhos do ex-técnico e jogador de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo entraram na Justiça para anular o testamento deixado pelo pai. O tetracampeão mundial morreu no dia 5 de janeiro, aos 92 anos, mas antes disso, acusou Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina de "tentativa de extorsão".

De acordo com informações obtidas pelo site Notícias da TV, o ex-jogador mencionou uma "profunda decepção" com os herdeiros no testamento público assinado em novembro de 2016. No documento, Zagallo acusa os três herdeiros de "tentativa de extorsão e anulação" do inventário de Alcina de Castro Zagallo, esposa do jogador que morreu em 2012, aos 80 anos. Na época, os três entraram na Justiça para tentar impedir que Zagallo tivesse acesso aos bens de Alcina.

O trio acusou o pai de omitir a existência do testamento de Alcina, lavrado em 1984. Eles pediram a anulação do inventário em 2016, mas foi negado pela Justiça. Com isso, o jogador decidiu deixar a maior parte de seu patrimônio para o filho caçula, Mário César, que cuidou do pai nos últimos anos.

"O testador deseja, como última vontade, deixar a totalidade da parte disponível de seu patrimônio para o filho mais novo, Mário César de Castro Zagallo. Tal escolha se deu pela profunda decepção com seus três outros filhos", informa o trecho do documento assinado pelo tabelião Luiz Fernando Carvalho Faria.