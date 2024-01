Bruna Biancardi com a filha, Mavie - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi com a filha, MavieReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 16:26 | Atualizado 25/01/2024 16:34

Os internautas interpretaram um vídeo publicado por Bruna Biancardi nas redes sociais nesta quinta-feira (25) como uma indireta para Neymar Jr. Essa semana, o colunista Leo Dias afirmou que o jogador de futebol será pai pela terceira vez.

No registro compartilhado nos Stories do Instagram, a influencer surgiu dançando com a filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o atleta, no colo. "Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você", escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boby Alves (@bobyfofokeiro)

De acordo com os internautas, a música escolhida por Biancardi para ilustrar o momento fofo, o hit na voz de Ivete Sangalo, "Chorando Se Foi", serviu como indireta para o jogador de futebol. "Antes só do que mal acompanhada, vai ser feliz", disse uma. "Tá certinho Bruna, ele ainda vai chorar muito", afirmou outra.