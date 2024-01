Zagallo com o filho caçula, Mário César - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 15:42

Mário César de Castro Zagallo, filho caçula do ex-técnico e jogador de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, se pronunciou na última quarta-feira (24) sobre a disputa pela herança do pai. O ex-atleta morreu no dia 6 de janeiro, aos 92 anos, e deixou um testamento expressando seu descontentamento com três dos quatro filhos, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina.

De acordo com informações do site Notícia da TV, o ex-jogador mencionou uma "profunda decepção" com os herdeiros no testamento assinado em novembro de 2016 e decidiu deixar a maior parte dos bens para Mário César. Em entrevista ao Estadão, o caçula revelou que os desentendimentos entre os irmãos durou cerca de sete anos e que Zagallo escolheu se afastar dos filhos.

"Eles [irmãos] estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações", afirmou.

Além disso, Mário César destaca que o pai preferia "não deixar a herança para outros filhos, mas é a lei". A legislação do Brasil garante que tudo que uma pessoa possui precisa ser dividido em duas partes iguais: 50% obrigatoriamente aos herdeiros diretos, como filhos e esposa, enquanto os outros 50% podem ser distribuídos da forma que preferir.

No documento obtido pelo site, Zagallo acusa os três herdeiros de "tentativa de extorsão e anulação" do inventário de Alcina de Castro Zagallo, esposa do jogador que morreu em 2012, aos 80 anos. Na época, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina entraram na Justiça para impedir que Zagallo tivesse acesso aos bens de Alcina.

"O testador deseja, como última vontade, deixar a totalidade da parte disponível de seu patrimônio para o filho mais novo, Mário César de Castro Zagallo. Tal escolha se deu pela profunda decepção com seus três outros filhos", informa o trecho do documento assinado pelo tabelião Luiz Fernando Carvalho Faria.