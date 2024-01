Andressa Urach fala sobre processo contra sensitiva - Reprodução/YouTube

Publicado 25/01/2024 17:16

Andressa Urach revelou que planeja processar a youtuber Cleo Loyola, ex-esposa de Luciano Camargo e que também se apresenta como vidente, por afirmar que a criadora de conteúdo adulto ficaria grávida do próprio filho. No podcast “Inteligência LTDA”, ela falou sobre o caso.

Junto com o filho, o DJ e câmera Arthur Urach, a modelo conversou com o influenciador Rogério Vilela sobre a polêmica envolvendo a profissão dos dois. O jovem de 18 anos é o responsável por gravar todo o conteúdo erótico que é produzido pela mãe.

Após a parceria de trabalho render críticas nas redes sociais, Andressa falou sobre processar a sensitiva: “Teve uma senhora que falou coisas absurdas. Eu até falei para o meu advogado agora para a gente processar ela. Ela falou na rede social dela, que ela previu lá na religião dela, que eu e o Arthur a gente estava tendo relação sexual e que a gente ia ter um filho”, afirmou Urach.

“Foi muito escrota, muito ridículo e eu falei com meu advogado sobre isso, para a gente entrar com um processo contra ela porque isso ultrapassa!”, garantiu.

Em julho de 2023, Cleo Loyola citou as polêmicas que Andressa Urach já se envolveu e declarou: “Agora é a hora realmente de ser confirmado que ela está grávida do filho”.

“Me pediram aí para fazer uma tirada de cartas, eu fiz, deu aí a roda da fortuna, ela ganhando muito dinheiro. Mas, realmente o filho se apaixonando pela mãe, por ver ela naquela nudez né? Ali, os dois realmente tendo um caso e Andressa Urach ficando grávida do seu filho Arthur”, acrescentou a ex de Luciano Camargo. “Confirmado através da espiritualidade, Andressa Urach grávida do próprio filho. Você também teria coragem de engravidar do próprio filho?”.