MC Poze anuncia que será pai pela sexta vez e fãs suspeitam de GabilyReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 14:37

A notícia de que o MC Poze será pai novamente agitou as redes sociais, mas uma polêmica recente abalou a felicidade do funkeiro. Quem também está envolvida na treta é própria mãe da criança, cuja identidade não foi revelada ainda, e a Gabily.



Fontes informaram à coluna Daniel Nascimento com exclusividade que nos bastidores a funkeira, apesar de não estar com superando um filho dele, tem insinuado estar grávida do cantor, provocando assim a ira da verdadeira mãe do bebê. Tudo indica que isso seria uma estratégia da famosa para viralizar nas redes sociais.



Em um vídeo publicado nessa quarta-feira (24), Gabily provocou dizendo que estava com desejo de comer doce de leite. Além disso, ela revelou ter se sentido muito mal ao longo do dia. Após publicar os stories, internautas questionaram se a famosa é a mãe dos supostos gêmeos de Poze.



A atitude da cantora teria deixado a verdadeira mãe do filho de Poze indignada, já que a influencer estaria tentando se passar pela gestante. Ao tomar conhecimento da situação, ela foi falar diretamente com o cantor, expressando sua insatisfação com a atitude de Gabily e todos os boatos.



Porém, em um print que circula na web divulgado por uma jovem chamada Mylena, MC Poze tranquiliza a suposta gestante, garantindo que já havia anunciado para todos que ela é a mãe do seu filho. Apesar da polêmica, o funkeiro segue sem se pronunciar publicamente sobre o assunto e o affair segue anônimo.



Vale lembrar que não é a primeira grande polêmica envolvendo o nome da Gabily. A famosa deu o que falar nas redes sociais com o fim de sua amizade com a Anitta. Segundo a própria funkeira, tudo aconteceu por uma indireta que ela postou nas redes sociais. Na época, a dona do hit ‘Envolver’ parou de segui-la dando fim na amizade.