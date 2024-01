Cissa Guimarães celebra dose de reforço da vacina contra Covid-19 - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 10:45 | Atualizado 25/01/2024 10:54

A renomada atriz Cissa Guimarães está no centro das atenções ao ser escolhida para apresentar o programa "Sem Censura" na TV Brasil. A famosa receberá R$ 840 mil do governo Lula por um contrato de 12 meses.



A decisão de contratar Cissa Guimarães ocorreu sem concorrência, a famosa foi escolhida à dedo. A reestreia da atração está marcada para 26 de fevereiro e o valor acordado corresponde a um salário mensal de R$ 70 mil para a apresentadora.



A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável pela contratação, ao ser questionada pela coluna de Paulo Cappelli, afirmou que a escolha de Cissa Guimarães respeitou os parâmetros legais vigentes.



A organização também destacou que todo o processo está em conformidade com a Lei das Estatais e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos. Vale destacar que, nas eleições de 2022, a apresentadora apoiou Lula, gravando inclusive um jingle para sua campanha presidencial.



O projeto global da EBC incluirá a contratação da Fábrica Entretenimento e Participações, com um custo total de R$ 5 milhões. Esse montante abrange 13 meses, incluindo um mês de pré-produção no qual Cissa não participou.