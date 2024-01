Apresentadores do Fofocalizando discutem ao vivo - Divulgação/SBT

Publicado 24/01/2024 21:27

O clima esquentou entre os apresentadores do “Fofocalizando”, programa do SBT, nesta quarta-feira (24). Leo Dias e Cariúcha protagonizam um uma grande discussão ao comentarem sobre o caso de Vanessa Lopes no BBB 24.

A discussão começou após Cariúcha citar como exemplo a sua passagem pelo reality “A Fazenda 15”, da Record, para comentar o quanto o confinamento do programa pode afetar o psicológico dos participantes e até causar um "cancelamento". "Você já entrou cancelada", rebateu Leo.

“Eu não entrei [em A Fazenda] cancelada não, eu entrei aposta de ser a grande campeã. Me respeita, que eu sou meme, por favor, Léo. Eu entrei a favorita, porque carisma eu tenho. Lá, com as minhas alterações…”, respondeu a influencer.

“Quê? Que entrou favorita o quê, garota? Amor, você entrou para se tornar conhecida do grande público e das tias do sofá. Porque a internet te conhece, mas a tiazinha do sofá não te conhecia. Uma coisa é o público da internet, mas a senhorinha do sofá não conhecia a Vanessa Lopes e nem conhecia você”, destacou o colunista.

“Eu sou meme, Léo, respeita a minha história. Conhecia sim porque eu estou na televisão há muito tempo Léo. Eu sempre fui repórter Léo, sempre trabalhei com comunicação. Você acha que é só você né Léo, me poupe”, completou Cariúcha.

"Ele sempre foi cantora, ela sempre foi repórter e ela sempre foi atriz. Aí gente, é uma palhaçada", acresceu Leo. Confira o vídeo abaixo:

A Cariúcha falando que saiu de 'A Fazenda' cancelada e o Léo Dias falou q ela já entrou KKKKKKKKKK o bate boca ao vivo. #FofocalizandoNoSBT #AFazenda #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/3DulGsvl6x — Brenno Moura (@brenno__moura) January 24, 2024