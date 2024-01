Luana Piovani dá detalhes de novo procedimento facial - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 18:12

Luana Piovani revelou nas redes sociais nesta quarta-feira (24) que aproveitou que já estava sedada durante a cirurgia no joelho para realizar um procedimento estético no rosto. Nos Stories do Instagram, ela informou que recebeu alta hospitalar e deu detalhes do tratamento.

“Olha que maravilha, pena que estou com essa máscara, porque dentro do hospital tem que usar, mas já estou saindo com minha meiona 7/8 que, vou te dizer, não incomoda, não estou achando ruim. Foi ótimo e ainda estou saindo com uma sacola maravilhosa porque ganhei vários presentinhos”, declarou a atriz em vídeo.

“Agora, lavou tá novo, cuidar, fazer massagem, drenagem, partiu! Recauchutagem, done [feita]”. Em seguida, Piovani explicou que não pode tomar sol nos próximos dias. “Vocês estão vendo que estou bronzeada… Aproveitei que estava deitadinha, anestesiadazinha… Daí, fiz um peeling daquele que a gente não consegue fazer se não estiver anestesiada, porque ele é bem profundo… Uma semaninha eu volto um pitelzinho”, garantiu.

Luana Piovani veio ao Brasil para realizar uma cirurgia no joelho em um hospital em São Paulo. "Nossa Senhora, meu Deus. Baixo astralíssimo, sem filtro, com espinha, com essa camisola e com essa cara, tá muito f*da pra mim. Melhor eu ficar sem me olhar no espelho nos próximos cinco dias. Terça-feira de recauchutagem”, contou nos Stories.