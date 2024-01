Ana Clara entrevista o pai, Ayrton, no Mesacast BBB - Reprodução/Multishow

Após participar do BBB 18 com a filha, Ayrton Lima foi convidado para comentar a nova temporada do reality show da TV Globo no Mesacast BBB e caiu no choro ao ser entrevistado por Ana Clara.

“Outra pessoa magnífica também, que fez grandes feitos nessa vida e talvez o maior deles: eu! Meu pai. Bem-vindo papai”, anunciou a apresentadora durante o programa. “É uma emoção muito grande porque eu estou aqui com você. Eu não queria chorar, desculpa. Enfim, seu pai está emocionado e hoje a gente veio aqui pra trazer alegria. E queria dizer que você está linda, minha filha“, declarou Ayrton Lima no programa.

Vale lembrar que Ana Clara e Ayrton Lima entraram no BBB 18 como uma dupla após o público escolher dois integrantes da família Lima entrar na casa mais vigiada do país. Os dois foram finalistas do reality show e ficaram em terceiro lugar após disputarem o prêmio com Kaysar Dadour e Gleici Damasceno.

A influenciadora digital começou a ganhar espaço na emissora e após ser repórter do "Vídeo Show", passou a integrar a equipe do BBB em 2019. Em 2020, ela assumiu o comando do “Big Data - Retrospectiva BBB”, entrou no time oficial de repórteres do reality e foi anunciada como apresentadora do “Plantão BBB”. Ana Clara também comandou as atrações “A Eliminação” e “Fora da Casa”.

Além das atrações relacionadas ao reality show, a jornalista também esteve na equipe do programa “No Limite”, “Panelaço Ao Vivo” e o “Túnel do Amor”.