Aline Wirley e Igor Rickli falam sobre processo de adoção dos filhosReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 16:48

Aline Wirley e Igor Rickli abriram uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para conversarem com os seguidores sobre o processo de adoção dos filhos. O casal explicou por que ainda mostraram o rostinho das crianças nas redes sociais.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", declarou o ator. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", explicou a cantora.

Aline e Igor, que já são pais de Antônio, de oito anos, viajaram até Manaus em novembro de 2023 para conhecer os filhos.

Em vídeo publicado no Instagram no início desse mês, Wirley surgiu agarradinha com os três filhos ao som da canção "Ninguém", de Chico Chico, e declarou: "Sou grata, a todo instante sou grata. Te agradeço tempo, te agradeço Deus, te agradeço universo".