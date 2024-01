Ana Castela leva choque em show - Reprodução/Instagram

Ana Castela leva choque em showReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 16:12

A cantora Ana Castela animou os clientes na inauguração de um novo bar em Londrina, no Paraná, ao subir no palco e fazer um verdadeiro show. No entanto, a Boiadeira acabou levando um choque durante a apresentação.



No vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver a artista encostando o microfone nos lábios para cantar e acaba levando um choque na boca. Em seguida, Ana deu um grito e caiu na risada.

As imagens também mostram a artista tentando fazer um teste com seus amigos para ver se ele também levaria um choque e apontou o microfone na direção da cabeça dele. O grupo caiu na risada e a Boiadeira continuou cantando. Confira