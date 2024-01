Lexa ganhou massagem no rosto do namorado, Ricardo Vianna - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 11:14 | Atualizado 24/01/2024 14:33

Afastando rumores de um possível término entre Lexa e Ricardo Vianna, a coluna Daniel Nascimento, que está sempre com os olhos bem abertos, descobriu com exclusividade que, se depender dos familiares dos artistas, esse namoro vai terminar, mas não em separação, e sim em casamento.



Segundo amigos da coluna, uma das mais animadas é a sogra da cantora, Denise Lopes. A madrasta do ator está transbordando de felicidade com o relacionamento do enteado.



Na verdade, Denise faz questão de evidenciar a felicidade do casal por onde passa, mostrando fotos dos pombinhos e ressaltando a sintonia que existe no relacionamento dos famosos.



Darlin, mãe de Lexa, também estaria radiante com o atual genro. Conhecidos do casal dizem que a empresária e rainha de bateria descreve Vianna como um rapaz centrado e que trouxe uma nova perspectiva à vida da filha, já que Lexa estava insatisfeita e vivendo crises de ansiedade no seu casamento com MC Guimê, algo que não é mais sua realidade.



A coluna descobriu também que, por causa dessas crises no antigo relacionamento, Lexa estaria insatisfeita com seu corpo, mesmo sendo notórias as belas curvas que a cantora ostenta.



Para quem não sabe, recentemente a famosa tinha negado para seus seguidores que o relacionamento com Ricardo Viana havia chegado ao fim. "Um que ele foi trabalhar e outra que eu não postei mesmo... aí posta demais, o povo fala, não posta, o povo pergunta", declarou a famosa.