Real motivo de unfollow de João Guilherme em Jade Picon vem a tonaFoto: Reprodução

Publicado 24/01/2024 10:34

A tensão entre João Guilherme e Enzo Celulari não é recente, indo além de unfollows no pós-réveillon. Fontes próximas à turma revelam que a rivalidade entre os artistas começou há tempos, envolvendo até mesmo Jade Picon, ex-namorada que o ator deixou de seguir recentemente.

A raiz do problema vai além da influencer, tudo indica que a suposta disputa entre os dois astros acontece no campo profissional. Isso porque João Guilherme teria começado a carreira de modelo se inspirando no estilo de Enzo Celulari, até que tornou-se mais do que uma referência.

”O problema é do João Guilherme com o Enzo, e começou muito antes da Bruna. Existe uma rivalidade ali. Até de mercado”, revelou uma produtora de moda de São Paulo. A profissional também revelou que o affair de Bruna Marquezine acompanhava cada passo do filho de Claudia Raia,

“No começo era um espelhamento, uma inspiração, mas depois ele passou a tentar parecer, em tudo [...] Soube de vezes em que o João fez chegar às marcas que Enzo representava o seu media kit”, continuou a fonte, revelando que os famosos disputam o mesmo mercado.

Além da concorrência no mercado, João Guilherme e Enzo compartilham o mesmo gosto para mulheres. Antes de Bruna Marquezine, ambos se envolveram com Yasmin Brunet, e Enzo também teve um breve romance com Jade Picon.

Aliás, vale destacar que a ex-namorada de João Guilherme é a única peça desta história que não deu unfollow em Enzo Celulari ou nos demais envolvidos. Como revelado nesta coluna com exclusividade, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Figueiredo deixaram de seguir o filho de Cláudia Raia. Já a influencer e ex-BBB foi ‘banida’ dos seguidos do ator.

Segundo o portal Extra, a presença de Enzo em Noronha, durante o réveillon, gerou conflitos e motivou o “efeito dominó” de unfollows. Com ciúmes, João Guilherme influenciou os outros famosos contra o modelo. A situação até teria levado Bruna Marquezine a deixar a ilha antes do esperado.