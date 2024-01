MC Poze anuncia que será pai pela sexta vez e fãs suspeitam de Gabily - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 20:57 | Atualizado 23/01/2024 21:04

MC Poze do Rodo usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para anunciar que será pai pela sexta vez e os fãs passaram a suspeitar que a mãe da criança é Gabily. O cantor já é pai de Júlia, Miguel, Laura, Jade e Manuela.

“Vou ser papai mais uma vez sim! Neymar, vai ficar difícil você me alcançar”, declarou o artista em postagem feita nos Stories do Instagram.

Logo em seguida, a cantora publicou um vídeo nos Stories do Instagram comendo doce de leite. "Eu queria muito comer isso", disse Gabily. Vale lembrar que a coluna Daniel Nascimento noticiou que os dois curtiram o dia ensolarado juntos em casa de praia do cantor no início do mês.