Camila Queiroz fica fora de novo filme de Stallone - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 19:46

Camila Queiroz foi convidada para integrar o elenco do longa americano “Alarum”, estrelado pelo astro Sylvester Stallone. No entanto, a artista não poderá participar por conta das gravações de “Beleza Fatal”, nova novela da HBO Max.

De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o longa é dirigido por Michael Polish ("90 Minutos no Paraíso") e também conta com Scott Eastwood ("Velozes e Furiosos 10") no elenco.

A atriz brasileira estava cotada para uma personagem latina, mas as datas das filmagens, que começam este mês, coincidiram com as gravações da novela da HBO Max, que será protagonista por Camila.

Em "Beleza Fatal", trama escrita por Raphael Montes e dirigida por Maria de Medicis, a artista vai viver a personagem principal, Sofia, que na infância viu a mãe ser presa e morta injustamente. Quando cresce, a jovem decide se vingar da tia, Lola, interpretada por Camila Pitanga.