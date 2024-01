Wanessa Camargo já teve programa na TV Globo, saiba o motivo do fim - Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 14:48 | Atualizado 23/01/2024 14:48

Wanessa Camargo, antes de se tornar uma estrela da música, teve seu próprio programa na Rede Globo. No entanto, Filipeh Campos, o apresentador do Link Podcast, revelou detalhes sobre o término da atração e os desafios enfrentados nos bastidores.



“Você sabe que um dos motivos desse programa [Jovens Tardes] ter acabado foi a própria Wanessa Camargo? … Na época, ela ainda muito moça, menina de tudo, deram um programa, ela no auge daquele sucesso, ela simplesmente não ia gravar, ela não aparecia para gravar,” afirmou Filipeh Campos.



Segundo o podcaster, Wanessa Camargo enfrentou problemas graves de comprometimento com as gravações. A cantora frequentemente faltava ou chegava atrasada, causando transtornos consideráveis para a produção e a emissora.



O apresentador destacou então a complexidade e os custos envolvidos na produção de um programa televisivo. Ele explicou que o não cumprimento dos horários estabelecidos acarretava em despesas extras, incluindo salários da equipe e custos operacionais.



“Ali a gente sabe que um horário de um estúdio de televisão é caríssimo pessoal. Porque envolve pessoas, envolve ali uma engenhoca grande, salário de equipe, não é brincadeira. Hora extra de equipe de televisão, principalmente dentro de uma rede Globo de Televisão ou dentro de qualquer outra emissora, é um absurdo!”, alertou o apresentador.



A notícia provocou reações diversas nas redes sociais, com internautas ironizando a situação e outros defendendo a artista. “Pobre menina rica... A que tem gatilhos de um cara preto mas não tem gatilhos com o branquinho, que adora b@t€r em mulher e mora com ela... Ai coitadinha”, disse uma internauta, irônica.



“Faz parte ! Como todo jovem , adolescente , tem seus momentos de apaixonites , fases de rebeldia. A diferença que ela é artista. Mas não deixava de ser uma menina normal. Mas como tudo são fases, tudo tem ciclos e maturidade. Depois de mulher feita ela fez o Música Boa no Multishow e arrasou”, defendeu um seguidor.