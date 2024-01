De volta ao Brasil, Luana Piovani desabafa sobre mais uma cirurgia - Foto: Reprodução

De volta ao Brasil, Luana Piovani desabafa sobre mais uma cirurgia Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 13:26 | Atualizado 23/01/2024 13:27

A atriz e apresentadora Luana Piovani, conhecida por suas falas polêmicas, surpreendeu os fãs ao falar sobre nova cirurgia. Aos 47 anos, a famosa retornou ao Brasil para um procedimento no joelho e compartilhou detalhes com seus seguidores.



Bem-humorada, Luana Piovani comentou sobre uma espinha que surgiu na data do procedimento: "Tem coisa mais psicossomática que uma espinha desse tamanho, praticamente um quindim, no dia da cirurgia. Pra que nascer deste jeito hoje?".



Ela fez suspense sobre o motivo exato da cirurgia, mencionando apenas ajustes nas veias e problemas no joelho. “Eu sei que eu estou indo lá me cortar, tirar minhas veias, acertar as coisas no negócio do joelho… mas pô, pra que essa espinha nasceu desse jeito?”.



"É isso, começando a semana com a parte de recauchutagem de uma oficina", comentou a Luana Piovani antes de entrar na sala de cirurgia.



Para quem não lembra, o nome da famosa esteve envolvido em uma polêmica recente. Isso porque a atriz relembrou do passado com Dado Dolabella, acusando o ex-namorado de agressão. A mãe do ator, Pepita Rodriguez, nega as alegações, acusando a Luana Piovani de tentar prejudicar Wanessa Camargo, atual namorada de Dado e participante do "BBB24".