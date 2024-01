Noiva de Zezé Di Camargo faz misteriosa em postagem - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 21:29 | Atualizado 23/01/2024 22:13

Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé Di Camargo, intrigou os seguidores ao fazer uma postagem misteriosa nas redes sociais nesta terça-feira (23). Nos Stories do Instagram, a influencer fitness revelou que recebeu uma notícia maravilhosa e que ainda não poderia dar muitos detalhes, mas fez questão de comemorar.

"Eu estou aqui me arrumando pra ir pra academia e acabei de receber uma notícia maravilhosa. Queria tanto poder falar com vocês, mas agora não posso”, iniciou na gravação. “Deus é maravilhoso. Sabe aquilo, ‘o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no outro dia, no dia seguinte'”.

Vale lembrar que Graciele está sendo acusada de usar um perfil fake para fazer comentários contra a família Camargo através das redes sociais. A acusação foi Amabylle Eiroa, nora do sertanejo. “É isso, acreditar sempre na sua verdade, na sua índole, no que você é, no que você deseja. Apesar das pessoas não terem a mesma opinião sobre você, por causa de fatores, são pessoas que não te conhecem, e eu nunca deixei isso me afetar justamente por isso, porque não me conhecem. Mas eu acredito muito na justiça, não só divina, como na justiça dos homens”, destacou Graciele.

“Diante de tantas coisas que eu passei, que eu tive que me calar, que eu tive que ficar quieta, eu acredito muito que as coisas que tem que acontecer vão acontecer e a verdade é o mais importante, tem que prevalecer", completou ela.