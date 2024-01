Gabi Martins em passeio de barco - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 21:55 | Atualizado 23/01/2024 21:59

Gabi Martins passou um perrengue chique nesta terça-feira (23). Pela segunda vez essa semana, a cantora contou nas redes sociais que ficou ilhada no meio do mar após a bateria do barco acabar no meio do passeio.

A artista mostrava a família reunida em alto mar e assistindo ao pôr-do-sol nos Stories do Instagram quando o barco parou de funcionar. Na última segunda-feira (22), Gabi já tinha passado por uma situação similar quando seu jet ski parou de funcionar no meio do passeio.

"O barco acabou a bateria (risos) e ficamos no meio do mar pela segunda vez", explicou. "A gente não sabe se ri ou chora. Minha vó desesperada".

Em seguida, a ex-BBB se divertiu ao mostrar a mãe hidratando o cabelo enquanto aguardavam o conserto. "O resgate chegou de jet. Édson pela segunda vez resgatando. Deu certo", comemorou.