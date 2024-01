Silvia Abravanel fala sobre adoção de Silvio Santos - Reprodução/Instagram

23/01/2024

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, abriu o coração e revelou que quase foi adotada pela família de Carlos Alberto de Nóbrega. Em entrevista ao podcast "Bagaceira Chique", de Luciana Gimenez, ela falou sobre o momento da adoção.



"Eu cheguei em casa com três dias de vida. Eu tenho uma foto que eu estava num cueiro, ficava só com a cara de fora. Parecia uma lagarta. Amarradíssima. Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega", explicou.



"Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Aberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'", contou Silvia. Cida foi a primeira esposa do apresentador, que morreu em 1976.



De acordo com Silvia, ela sentiu desejo de procurar seus genitores quando Silvio Santos falou contou sobre a adoção, mas desistiu por conta do pai. "Ele ficou chateado", afirmou.



