Viih Tube comemora aniversário de Eliezer Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 16:06

Viih Tube usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira (23) para comemorar o aniversário do marido, Eliezer. Em vídeo, a ex-BBB relembrou o início do relacionamento e falou sobre seu interesse no empresário desde que o viu pela primeira vez na TV.

"Hoje é o aniversário da minha pessoa e decidi contar um pouquinho da nossa história pra vocês", explicou a mãe da pequena Lua Di Felice.

No compilado, a influencer mostra o momento que viu Eliezer ser anunciado no BBB 22, como se aproximou do brother após ele sair do reality show da TV Globo. Além disso, Viih incluiu momentos que viveram juntos quando ainda estavam se conhecendo, o pedido de namoro e até a o casal descobrindo que seriam pais pela primeira vez. "Minha metade", disse Viih.

"Eu te amo muito meu amor, eu te admiro TANTO! A forma como leva a vida, como trata os outros a sua volta, como pensa, como trabalha e principalmente como é um paizão pra nossa filha! Que esse novo ano, novo ciclo seja repleto de saúde, histórias pra contar e muito amor! Porque é isso que você merece, só coisas boas! Te amo! 34 primaveras", completou.