"Iria me matar"; Ex-BBB Gyselle Soares surge desesperada após assalto - Foto: Reprodução

"Iria me matar"; Ex-BBB Gyselle Soares surge desesperada após assaltoFoto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 12:56

A ex-BBB Gyselle Soares teve uma manhã traumática nesta terça-feira (23). Isso porque a influencer foi vítima de um assalto em São Paulo. A imperatriz da escola de samba Camisa Verde e Branco teve o vidro do carro estilhaçado por um criminoso na região central, próximo à Avenida Paulista.



Em um desabafo no Instagram, Gyselle detalhou o incidente: "Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa e meus telefones. Graças a Deus, nada aconteceu comigo... estava no sinal, e do lado tinha uma praça. Eles [os criminosos] saem do nada e quebram seu carro. O cara estava com uma coisa dizendo que estava com uma arma e que iria me matar."



Emocionada, a vice-campeã do BBB 8 não conteve as lágrimas ao relatar o episódio: "Foi bem difícil, bem complicado, e agora tenho que ter força para trabalhar. Nada de muito importante aconteceu comigo, só o pânico, mesmo, que vivi... não desejo para ninguém o que passei hoje."

Apesar do susto, Gyselle ressaltou que nada de grave aconteceu, mas destaca o impacto emocional da situação: "A gente é trabalhador, acorda cedo todo dia para ir lutar pelos sonhos da gente. De repente, a gente passa por uma situação dessa."